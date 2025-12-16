Come da tradizione anche quest’anno la Cremonese si è riunita nella Cattedrale di Cremona per la tradizionale celebrazione della Santa Messa Natalizia. Un’occasione per la società grigiorossa per scambiarsi gli auguri e celebrare insieme lo spirito delle festività.

Alla Santa Messa, officiata dal Vescovo di Cremona Monsignor Antonio Napolioni, ha preso parte la prima squadra, accompagnata da mister Davide Nicola, insieme ai giovani del vivaio grigiorosso, presenti con allenatori e dirigenti a testimoniare l’importanza del settore giovanile per il club. In Duomo era presente anche il presidente onorario, Cavaliere Giovanni Arvedi con la moglie Luciana, il vicepresidente Maurizio Calcinoni, l’amministratore delegato Uberto Ventura, il direttore generale Paolo Armenia, oltre al presidente Francesco Dini e al Dottor Mario Caldonazzo.

Ad ogni ragazzo e ragazza del settore giovanile è stato regalato un segno natalizio che proviene da Betlemme, realizzato dagli artigiani della Terra Santa. E’ stato ricordato il gesto della raccolta alimentare a favore dei frati cappuccini compiuto dalla Cremonese nell’ambito della campagna “Soli Mai”. Tutti hanno recitato la “Preghiera del calciatore della Cremonese”. La Santa Messa si è conclusa con un centinaio di ragazzi e ragazze del vivaio che hanno intonato Astro del Ciel.

© Riproduzione riservata