16 Dic 2025 Area fitness accanto alle piscine
Taglio del nastro venerdì 19
16 Dic 2025 Gentili e Morelli
premiati a Palazzo Pirelli
16 Dic 2025 Donazione Lions ai musei civici
a favore di ciechi e ipovedenti
16 Dic 2025 Figlio violento, la madre denuncia
Assolto: "Con lei, infanzia negata"
16 Dic 2025 La truffa all'Onu e il giallo dei
soldi riciclati: imputato assolto
Tg News – 16/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mosca: “Non accetteremo truppe Nato in Ucraina”
– Parlamento Europeo revoca immunità ad Alessandra Moretti
– La Commissione Europea approva il piano casa, più aiuti
– Legge di Bilancio, doppia stretta sulle pensioni anticipate
– Omicidio Sharon Verzeni, chiesto ergastolo per Sangare
– Liste di attesa, fino a 360 giorni per una Tac
– Fontana di Trevi a pagamento, solo una ipotesi per il Comune
– Fontana “Serve una ristrutturazione di tutto l’impianto carcerario”
– Previsioni 3B Meteo 17 Dicembre
