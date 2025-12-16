Video Pillole
Tg Sport – 16/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Un gol di Wesley batte il Como, la Roma vicina alla vetta
– Tutto pronto per la Supercoppa Italiana, si parte da Milan-Napoli
– Djokovic non vuole mollare, a caccia dello Slam numero 25
– Milano-Cortina, Pippo Inzaghi tedoforo con la fiaccola a Palermo
– La fiamma olimpica a Palermo, Cairoli accende il braciere
