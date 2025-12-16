Truffe agli anziani, sgominata banda con base a Napoli





GENOVA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Genova hanno sgominato un’organizzazione criminale accusata di truffe agli anziani. L’operazione, su richiesta della Procura di Napoli, ha portato all’arresto di 15 persone, mentre altre due sono finite ai domiciliari e quattro sottoposte a obbligo di dimora. Le indagini hanno ricostruito 33 truffe tra maggio 2024 e gennaio 2025, messe a segno in diverse regioni italiane, con guadagni illeciti superiori ai 300mila euro. Gli anziani venivano contattati telefonicamente da finti Carabinieri o avvocati, e convinti a consegnare denaro o gioielli per salvare presunti parenti da incidenti stradali. Il gruppo aveva ruoli ben definiti: “telefonisti” che contattavano le vittime, “trasfertisti” che ritiravano denaro e gioielli, e “corrieri” per il trasporto dei proventi. La banda gestiva anche call center a Napoli e si avvaleva di orafi per riciclare i gioielli. Il denaro illecito è stato investito in immobili e un’agenzia di scommesse.

