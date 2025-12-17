Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 17/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Avatar: Fuoco e Cenere”, il nuovo capitolo della saga di James Cameron
– “Norimberga” con Russell Crowe e Michael Shannon
– “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, Leone d’oro a Venezia
– “Monsieur Aznavour”, al cinema il ritratto del grande chansonnier
mgg/gsl
– “Avatar: Fuoco e Cenere”, il nuovo capitolo della saga di James Cameron
– “Norimberga” con Russell Crowe e Michael Shannon
– “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, Leone d’oro a Venezia
– “Monsieur Aznavour”, al cinema il ritratto del grande chansonnier
mgg/gsl
© Riproduzione riservata