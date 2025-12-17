Ultime News

17 Dic 2025 Rapito e massacrato, condannati in
sette. Due assolti per sequestro
17 Dic 2025 Coldiretti in piazza a Bruxelles
con delegazione cremonese
17 Dic 2025 "Il Fumettazzo": un albo a fumetti
per ricordare Andrea Azzoni
17 Dic 2025 Senza vaccino continuò a lavorare
Veterinario condannato a sette mesi
17 Dic 2025 19 nuovi Carabinieri a Cremona:
il saluto del prefetto Giannelli
Cinema & Spettacoli Magazine – 17/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Avatar: Fuoco e Cenere”, il nuovo capitolo della saga di James Cameron
– “Norimberga” con Russell Crowe e Michael Shannon
– “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, Leone d’oro a Venezia
– “Monsieur Aznavour”, al cinema il ritratto del grande chansonnier
