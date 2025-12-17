Il trasporto aereo verso il Net Zero al Congresso della Fondazione Pacta





ROMA (ITALPRESS) – Le sfide e le opportunità della transizione energetica nel trasporto aereo, settore chiave nel percorso verso gli obiettivi di neutralità climatica, sono state al centro del 4° Congresso Annuale della Fondazione PACTA. L’evento ha riunito a Roma rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, della filiera aeroportuale, della finanza e dell’accademia.

