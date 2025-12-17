Gli orfani di femminicidio, orfani cosiddetti “speciali” perché tutto ad un tratto arrivano a perdere madre e padre. Perdono un genitore per mano dell’altro. Per anni nessuno si è mai occupato di loro, erano orfani invisibili, ma le cose per fortuna oggi stanno cambiando.

È il tema del podcast di “24minuti”, lo spazio di approfondimento di CR1 che puoi vedere a questo link: https://open.spotify.com/episode/5ZAXVRWCTOxV1A9q4bLAki?si=KwAsltgpTEK5Ch8i6gGUvA

Ospite di Simone Bacchetta è il fondatore di Associazione Olga, Giuseppe Delmonte, che ripercorre la storia della sua vita: una storia dolorosa, fatta di violenze e silenzi, culminati con l’omicidio della madre, Olga appunto, per mano del padre.

Dal dolore di quel giorno all’incontro con il padre in carcere, fino ad arrivare alla nascita dell’associazione, nel 2024.

