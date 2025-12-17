Ultime News

17 Dic 2025 Rapito e massacrato, condannati in
sette. Due assolti per sequestro
17 Dic 2025 Coldiretti in piazza a Bruxelles
con delegazione cremonese
17 Dic 2025 "Il Fumettazzo": un albo a fumetti
per ricordare Andrea Azzoni
17 Dic 2025 Senza vaccino continuò a lavorare
Veterinario condannato a sette mesi
17 Dic 2025 19 nuovi Carabinieri a Cremona:
il saluto del prefetto Giannelli
Pecoraro Scanio “Caffè Gambrinus di Napoli torna agli antichi splendori”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante per i locali storici d’Italia: il Gran Caffè Gambrinus di Napoli torna finalmente totalmente agli antichi splendori, recuperando anche l’ultima parte dei locali che erano stati sottratti nel tempo e che rappresentano un patrimonio di bellezza, storia e identità non solo per Napoli ma per tutto il Paese”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, commentando il completamento del recupero degli spazi storici del celebre caffè napoletano

