Le classi 2binf, 4binf e 2alss del Torriani hanno sperimentato un’esperienza unica con Leonardo Govoni che ha introdotto la metodologia del british parliamentary debate.

L’incredibile capacità comunicativa di Leonardo, unita ad empatia e disponibilità, hanno lasciato un segno indelebile in ragazzi e ragazze che si sono messi in gioco con questa metodologia didattica attiva, mostrando entusiasmo e impegno.

Gli incontri si sono rivelati un momento professionalizzante anche per i docenti, i quali hanno avuto modo di scoprire talenti nascosti.

Una vera sorpresa e un’esperienza che si spera possa ripetersi al più presto.

“Un sentito grazie a Leonardo da parte di alunni, alunne e docenti, per aver creduto in ognuno di loro” commenta la prof.ssa Ilaria Placchi.

