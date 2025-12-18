Pauroso incidente stradale a Genivolta, in via Roma, all’incrocio con via Stazione, dove un furgone e un’auto si sono scontrati quasi frontalmente. Erano circa le 15.45 quando il furgone, un Mercedes cassonato, condotto da un 49enne bergamasco, che viaggiava in direzione Soncino, ha improvvisamente invaso la corsia opposta, finendo contro alla vettura, che procedeva verso Genivolta.

Un impatto violentissimo e devastante, che ha fatto letteralmente accartocciare l’auto, che ha terminato la propria corsa contro il guard rail. A bordo c’erano tre persone, tutte rimaste ferite in modo serio. Il conducente, un 61enne residente nel Cremonese, è stato trasportato in codice giallo al Poliambulanza di Brescia. Con lui due donne: una 62enne, anch’essa residente nel Cremonese, trasportata in codice giallo all’ospedale di Cremona, e la più grave, una 61enne bresciana, trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, con trauma facciale, trauma cranico e numerose altre lesioni.

Imponente il dispiegamento dei mezzi di soccorso: sul posto sono arrivate tre ambulanze e altrettante auto mediche, coadiuvate dai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i sanitari ad estrarre i feriti dalle lamiere.

Per i rilievi del caso sono invece intervenuti i Carabinieri di Soresina, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, insieme ai colleghi di Pizzighettone, che si sono occupati di gestire la viabilità. Il tratto di strada interessato, proprio nel cuore del centro abitato, è infatti rimasto chiuso durante le operazioni di emergenza, con conseguenti rallentamenti e disagi alla circolazione.

