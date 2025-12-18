Ultime News

18 Dic 2025 Lions Club Cremona Europea celebra
il Natale tra istituzioni e musica
18 Dic 2025 Dimore Storiche Cremonesi, visita
speciale a Palazzo Mina Bolzesi
18 Dic 2025 Centro Nazionale Autismo,
sul palco il galà benefico
18 Dic 2025 Reindustria, anche il Comune
di Cremona fa un passo indietro
18 Dic 2025 Centro di Cremona più accessibile:
convenzione per parcheggi agevolati
Video Pillole

Dal centro storico ai pacchi di Natale, il portalettere racconta Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Nel periodo natalizio a Napoli, tra turisti, residenti e strade strette, c’è chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale: i portalettere. La giornata di lavoro inizia con una prima fase di smistamento all’interno dell’ufficio, che si protrae fino alla tarda mattinata. Successivamente iniziano le consegne. Daniela Pagano è una delle portalettere della zona e si muove con un mezzo green a impatto zero, capace di circolare agevolmente tra i decumani e le stradine della città antica. Nel periodo che precede il Natale, la mole di lavoro aumenta in modo significativo, soprattutto per quanto riguarda i pacchi.
