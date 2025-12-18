Domenica 21 dicembre ultimo appuntamento del 2025 per il tradizionale Mercatino dell’antiquariato e del modernariato di Cremona “Un tuffo nel passato” che si svolge ogni terza domenica del mese; per l’occasione gli organizzatori, oltre al tradizionale mercatino che occupa le piazze del centro storico, organizzano in collaborazione con Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo visite guidate gratuite per tutti gli interessati e gli appassionati di storia e arte cremonese.

Per questo appuntamento dal sapore natalizio alle ore 15.00 si apriranno le porte di Palazzo Mina Bolzesi in via Platina, importante esempio di dimora storica ottocentesca in stile impero del circuito Dimore Storiche Cremonesi: eretto nel 1828, oltre all’imponente facciata con bassorilievi, lesene e colonne, è impreziosito, negli ambienti interni, da importantissime decorazioni ottocentesche a cui contribuirono alcuni tra i più importanti artisti dell’Ottocento come Giuseppe Diotti, Gaetano Monti, Camillo Pacetti. Il palazzo è oggi sede dell’Academia Cremonensis, una prestigiosa scuola privata che si dedica alla formazione e promozione della tradizione liutaria cremonese.

Il saper fare liutario cremonese è una vera e propria arte di costruzione degli strumenti ad arco, una pratica unica che ha mantenuto caratteristiche, peculiarità e modalità costruttive antiche, legate a un sapere esclusivamente manuale. La visita include la descrizione del palazzo e la presentazione del metodo costruttivo dei violini cremonese, una occasione unica per immergersi nella storia e nella musica nel cuore di Cremona. La visita guidata è gratuita fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni: Target Turismo 349/1165691, prenotazioni@targetturismo.com

