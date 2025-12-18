Ultime News

18 Dic 2025 Consiglio Comunale, opposizione
critica sul bilancio di previsione
18 Dic 2025 Al Torriani lezioni di Debate
con Leonardo Govoni
18 Dic 2025 Frontale auto-furgone a Genivolta
gravissima donna di 62 anni
18 Dic 2025 Ubriaco, dà in escandescenze
al supermercato: denunciato
18 Dic 2025 I Solisti di Pavia al lavoro
con i liutai cremonesi
Video Pillole

Golf, Kia Italia official automotive partner del Settore Paralimpico FIG

MILANO (ITALPRESS) – Kia Italia sarà official automotive partner del Settore Paralimpico FIG, supportando la mobilità dei golfisti paralimpici italiani durante i raduni e gli eventi sportivi organizzati dalla Federazione Italiana Golf: l’Open d’Italia ProAbili presented by Regione Marche e i Campionati Europei a Squadre per Golfisti con Disabilità. L’accordo, di durata triennale, è stato sottoscritto al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele, in provincia di Milano.
f28/fsc/gtr

