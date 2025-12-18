Inps, Fava “Dal lancio dell’app già 250 milioni di accessi”





ROMA (ITALPRESS) – "Noi un anno fa abbiamo lanciato la nuova App dell'Inps e a oggi siamo già a 250 milioni di accessi e 7 milioni di utenti stabili". Così Gabriele Fava, presidente dell'Inps, intervenendo a un evento organizzato dall'Istituto. "Abbiamo anche lanciato il portale giovani e a gennaio lanceremo un portale sulla genitorialità e sulle famiglie soprattutto per aiutare le donne lavoratrici", ha aggiunto.

