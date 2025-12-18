Ultime News

18 Dic 2025 Lions Club Cremona Europea celebra
il Natale tra istituzioni e musica
18 Dic 2025 Dimore Storiche Cremonesi, visita
speciale a Palazzo Mina Bolzesi
18 Dic 2025 Centro Nazionale Autismo,
sul palco il galà benefico
18 Dic 2025 Reindustria, anche il Comune
di Cremona fa un passo indietro
18 Dic 2025 Centro di Cremona più accessibile:
convenzione per parcheggi agevolati
Inps, Fava “Dal lancio dell’app già 250 milioni di accessi”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi un anno fa abbiamo lanciato la nuova App dell’Inps e a oggi siamo già a 250 milioni di accessi e 7 milioni di utenti stabili”. Così Gabriele Fava, presidente dell’Inps, intervenendo a un evento organizzato dall’Istituto. “Abbiamo anche lanciato il portale giovani e a gennaio lanceremo un portale sulla genitorialità e sulle famiglie soprattutto per aiutare le donne lavoratrici”, ha aggiunto. xb1/ads/mca3

