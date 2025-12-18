Ultime News

18 Dic 2025 "Un sindaco in cucina",
presentato libro di Michel Marchi
18 Dic 2025 Sovrintendente Sforza in pensione,
il salute del consiglio comunale
18 Dic 2025 Raggirava persone anziane: foglio
di via del questore per una 38enne
18 Dic 2025 Ue, Coldiretti Lombardia
in piazza a Bruxelles
18 Dic 2025 Il brutale pestaggio a "La Ciocco":
per il 19enne, condanna a 5 anni
Video Pillole

Lazio, entra nel vivo il dibattito sulla sessione di bilancio

ROMA (ITALPRESS) – Va avanti il confronto nell’Aula del Consiglio Regionale del Lazio per la sessione di bilancio. Tre le leggi fondamentali che vanno approvate entro la fine dell’anno: la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale, riguardante gli anni 2026-2028, la Legge di stabilità regionale 2026 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Dalla maggioranza forte sostegno alle proposte della Giunta Rocca. Il presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci, di Fratelli d’Italia.
