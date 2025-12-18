Caos nella serata di mercoledì in un supermercato cittadino, dove un uomo di 41 anni, palesemente ubriaco, ha dato in escandescenze, lanciando oggetti. Mancavano una manciata di minuti alle 20 quando il suo atteggiamento ha messo in allarme il personale di sicurezza dell’esercizio, che immediatamente ha allertato il 112.

Immediato l’intervento delle pattuglie della Polizia Locale, coadiuvate anche da Polizia di Stato e Carabinieri. Si è reso altresì necessario l’intervento del personale del 118, a causa delle condizioni del 41enne, che si è sentito male per l’intossicazione etilica. I sanitari lo hanno medicato sul posto, per poi accompagnarlo in ospedale. Nei suoi confronti è scattata la denuncia. lb

