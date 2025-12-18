Ultime News

18 Dic 2025 Gene Gnocchi: "Mi piace la Cremo,
a Torino era rigore netto"
18 Dic 2025 Consiglio Comunale, opposizione
critica sul bilancio di previsione
18 Dic 2025 Al Torriani lezioni di Debate
con Leonardo Govoni
18 Dic 2025 Frontale auto-furgone a Genivolta
gravissima donna di 62 anni
18 Dic 2025 Ubriaco, dà in escandescenze
al supermercato: denunciato
Video Pillole

Urologia, un progetto per l’uso corretto degli antibiotici

ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via il progetto “MAGA one – Make Antibiotics Great Again”, un programma strategico della Società Italiana di Urologia che intende riportare al centro il corretto impiego degli antibiotici nella gestione delle infezioni urinarie.​ In particolare, il progetto intende sviluppare linee di indirizzo clinico-terapeutiche e creare un osservatorio nazionale multidisciplinare sull’uso dell’antibiotico in urologia, come spiega il presidente della Società Italiana di Urologia, Giuseppe Carrieri.​
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...