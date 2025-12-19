Ultime News

Cip, De Sanctis “Vogliamo portare a termine centro paralimpico a Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ci siamo mai fermati, sto seguendo il programma elettorale dando impulso e importanza agli organi territoriali, che sono rimasti un po’ fermi dalla precedente gestione. Stiamo lavorando molto sull’impiantistica sportiva, cercando di concludere il secondo stralcio funzionale del centro paralimpico a Roma, costruendo un palazzetto per le federazioni sportive paralimpiche e un palazzetto funzionale polivalente e, soprattutto, una foresteria con un poliambulatorio”. Queste le parole di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip, a margine del brindisi di Natale con la stampa. “Abbiamo alle porte Milano Cortina: siamo concentratissimi sull’Olimpiade e la Paralimpiade in casa. Siamo direttamente coinvolti e responsabili, cerchiamo di ben figurare, di lasciare una bella immagine e una cultura sportiva diversa e all’avanguardia”, aggiunge De Sanctis sui Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

