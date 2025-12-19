Difesa, Mattarella “Su ogni versante si allargano i confini dell’impegno”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo visto la plastica raffigurazione di come siano mutate le condizioni degli impegni delle nostre forze armate, è come se in ogni ambito e in ogni versante si siano ampliati i confini e allargati gli obiettivi e le esigenze di impegno, con una crescente e sempre più stringente esigenza di integrazione e collaborazione con settori e campi che sono necessariamente comuni”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al COVI per gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali. “Sotto ogni profilo si allargano i confini di impegno e questo richiede alle forze armate, che stanno rispondendo con efficienza ed efficacia, un adeguamento a queste condizioni in ogni dimensione e sotto ogni profilo”, aggiunge.

sat/mca2

Fonte video: Quirinale