Ultime News

19 Dic 2025 Dal 19 dicembre il Museo Civico
Ala Ponzone ospita due nuove mostre
19 Dic 2025 Padania Acque, il retroscena: così
è saltato il voto sullo statuto
19 Dic 2025 Doppio appuntamento per i più
piccoli alla Biblioteca Statale
19 Dic 2025 Ponte di Isola Dovarese: Ministero
pronto a sbloccare 14 milioni
19 Dic 2025 Antimicrobico-resistenza, Pan:
"Servono interventi omogenei"
Video Pillole

Difesa, Mattarella “Su ogni versante si allargano i confini dell’impegno”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo visto la plastica raffigurazione di come siano mutate le condizioni degli impegni delle nostre forze armate, è come se in ogni ambito e in ogni versante si siano ampliati i confini e allargati gli obiettivi e le esigenze di impegno, con una crescente e sempre più stringente esigenza di integrazione e collaborazione con settori e campi che sono necessariamente comuni”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al COVI per gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali. “Sotto ogni profilo si allargano i confini di impegno e questo richiede alle forze armate, che stanno rispondendo con efficienza ed efficacia, un adeguamento a queste condizioni in ogni dimensione e sotto ogni profilo”, aggiunge.

sat/mca2
Fonte video: Quirinale

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...