Il 21 dicembre manifestazione
canora a Grumello Cremonese
Per il terzo anno torna a Grumello Cremonese il Grumellino show natalizio, manifestazione canora organizzata, come nel passato, dalla Pro Loco, che la ripropone nella speciale edizione di Natale.
L’appuntamento è per domenica 21 nel salone di Cascina Castello in via Roma alle 21, quando i partecipanti si cimenteranno in canzoni, anche a tema natalizio, sia italiane che straniere, con la direzione del maestro Angelo Mozzi. Al termine, non mancherà un breve momento conviviale per lo scambio di auguri.
Oltre ad invitare tutti all’evento, il Consiglio della Pro Loco ricorda che è già possibile aderire al tesseramento 2026 che prevede la consegna del calendario, quest’anno dedicato a volti e paesaggi grumellesi.
