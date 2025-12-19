Dal 1° gennaio 2026 il dottor Mauro Roverselli termina la propria attività di Medico di Famiglia convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nell’ambito territoriale di Cremona Centro. Ultimo giorno di lavoro sarà il 31 dicembre 2025.

L’Asst di Cremona invita, pertanto, gli assistiti del dottor Roverselli ad effettuare una nuova scelta tra i Medici di Famiglia con disponibilità operanti nell’ambito territoriale di Cremona Centro.

COME EFFETTUARE LA SCELTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA

DI PERSONA AGLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA – Via San Sebastiano 14 – Cremona, Edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra). Orari di apertura: lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30; martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30.

PER E-MAIL – Scrivere a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it, indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono e precisando nome e cognome del medico scelto in via preferenziale. Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

IN FARMACIA – Presso qualsiasi farmacia del territorio di Ats Val Padana

ONLINE – Collegandosi tramite Spid o Cie al sito di Regione Lombardia: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

