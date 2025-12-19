Ultime News

19 Dic 2025 Voci ed emozioni: la magia
del Natale alla Capra Plasio
19 Dic 2025 Calci e minacce per aver difeso un
minore dal bullo. "Ho ancora paura"
19 Dic 2025 Coldiretti-Confartigianato: donata
al vescovo statuina per il presepe
19 Dic 2025 Liuteria: "Rifinanziare la legge
per tutelare eccellenza artigiana"
19 Dic 2025 Scoprire l'ebraico antico:
a Sospiro un corso in Parrocchia
Video Pillole

Lazio, Rocca “30 milioni per riqualificare il Quarticciolo a Roma”

ROMA (ITALPRESS) – Dei 123 milioni dei fondi Ue per l’edilizia residenziale pubblica, la Regione Lazio destinerà “30 milioni per il Quarticciolo, che si uniscono ai 20 milioni già stanziati dal governo, quindi 50 milioni di euro per riqualificare un quartiere degradato dove i cittadini sono abbandonati a loro stessi”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al brindisi di auguri con i giornalisti al WeGil a Roma. “Noi ci crediamo, vogliamo fare la nostra parte e andiamo orgogliosi di queste risorse perché comunque completano quello che era un’individuazione di un’area fragile sul nostro territorio”.

