313 persone identificate – diverse delle quali con precedenti di polizia – 199 veicoli controllati, un arresto e cinque persone denunciate. E’ la sintesti dei controlli effettuati ieri 18 dicembre dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona nell’ambito di un servizio straordinario di vigilanza sul territorio provinciale, con l’impiego di 23 pattuglie e ben 70 militari, anche in abiti civili. Obiettivo: prevenzione dei reati, soprattutto quelli predatori, frequenti soprattutto in questo periodo pre festivo. Dalle 14.00 alle 20.00 i militari hanno pattugliato e svolto presidi fissi lungo le principali vie di comunicazione, le aree residenziali e le zone produttive del capoluogo e dei vari comuni della provincia.

In particolare a Cremona è stato rintracciato e arrestato un uomo di 36 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica, relativo a una condanna definitiva a sette anni e tre mesi di reclusione per i reati, in concorso, di riduzione in schiavitù e tratta di persone aggravata. I fatti, avvenuti a Crema, risalgono agli anni 2015 e 2016. Una volta arrestato, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cremona.

Sempre a Cremona è stato denunciato un uomo di 22 anni per guida senza patente, mai conseguita. Durante un posto di controllo, hanno proceduto al controllo di un’autovettura il cui conducente non ha mostrato il documento di guida. Accompagnato in caserma per le ulteriori verifiche, è stato accertato che nel biennio precedente gli era già stata contestata la guida senza patente, la prima volta in via amministrativa. L’autovettura è stata posta sotto sequestro amministrativo per confisca e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

A Offanengo i carabinieri della stazione di Romanengo hanno denunciato per guida senza patente perché revocata, un uomo di 42 anni, con precedenti di polizia. La pattuglia era in servizio sulla SP 235 e ha notato un’auto con alla guida il 42enne. Dopo averlo fermato e identificato, gli approfondimenti svolti attraverso le banche dati a disposizione hanno consentito ai militari di verificare che nel dicembre 2023 era già stato sanzionato dai Carabinieri di Brescia per la stessa violazione. In questa occasione, trattandosi della seconda violazione commessa nel biennio, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e la sua auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

I Carabinieri di Piadena Drizzona hanno invece denunciato un uomo di 53 anni, anch’egli con precedenti, per porto di oggetti atti ad offendere, dopo aver notato una donna che si aggirava in maniera sospetta in un quartiere residenziale a Sospiro. Alla vista della pattuglia, ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta.

E’ stata raggiunta e identificata e si è così scoperto che si trovava in zona insieme a un uomo che la attendeva a bordo di un veicolo parcheggiato, appunto il 53enne. Dal controllo della targa, i militari hanno appurato che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. Nel frattempo, l’uomo ha tentato di nascondere sotto un sedile dell’auto due coltelli multiuso, che sono stati recuperati e sequestrati, tenuto conto che non ha saputo giustificarne il possesso. Al termine delle verifiche, il 53enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e l’auto è stata sequestrata in via amministrativa.

