Storie di imprenditori: presentato
il libro "Capitani vittoriosi"
Presentato questo pomeriggio il libro “Capitani Vittoriosi”, promosso dalla Fondazione Luigi Masserini, 12 storie di coraggio e visione attraverso interviste ad imprenditori che, con il loro lavoro, la loro passione e la loro capacità di innovare rappresentano l’anima produttiva della nostra comunità.
Gli imprenditori intervistati sono Patrizia Alvergna, Antonio Auricchio, Mariapaola Biasio, Lorenzo Dall’Asta, Mostafa El Sherbini, Palmiro Fanti, Maurizio Ferraroni, Gianni Mainardi, Massimo Rivoltini, Paride Spinelli. C’è anche il ricordo di Fabio Moreni attraverso il racconto di Gianluca Arata, Presidente di Fondazione Moreni.
L’incotro si è svolto all’IIS Ghisleri, alla presenza dell’autrice, Luisella Bianchini, docente di Economia Aziendale dell’Istituto cremonese, di esponenti della Fondazione Masserini, dell’Assessore alla Cultura Rodolfo Bona e dei protagonisti delle interviste.