19 Dic 2025 Nuova area fitness alle piscine
Apertura prevista il 7 gennaio
19 Dic 2025 Pandorogate, parola alla difesa
Ferragni: "Tranquilla e fiduciosa"
19 Dic 2025 Il 21 dicembre manifestazione
canora a Grumello Cremonese
19 Dic 2025 “Mercato di Natale” con Campagna
Amica ai Giardini di Cremona
19 Dic 2025 Tradizionale appuntamento con
il Gospel al Museo del Violino
Storie di imprenditori: presentato
il libro "Capitani vittoriosi"

Presentato questo pomeriggio il libro “Capitani Vittoriosi”, promosso dalla Fondazione Luigi Masserini, 12 storie di coraggio e visione attraverso interviste ad imprenditori che, con il loro lavoro, la loro passione e la loro capacità di innovare rappresentano l’anima produttiva della nostra comunità.

Gli imprenditori intervistati sono Patrizia Alvergna, Antonio Auricchio, Mariapaola Biasio, Lorenzo Dall’Asta, Mostafa El Sherbini, Palmiro Fanti, Maurizio Ferraroni, Gianni Mainardi, Massimo Rivoltini, Paride Spinelli. C’è anche il ricordo di Fabio Moreni attraverso il racconto di Gianluca Arata, Presidente di Fondazione Moreni.

L’incotro si è svolto all’IIS Ghisleri, alla presenza dell’autrice, Luisella Bianchini, docente di Economia Aziendale dell’Istituto cremonese, di esponenti della Fondazione Masserini, dell’Assessore alla Cultura Rodolfo Bona e dei protagonisti delle interviste.

