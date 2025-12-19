Video Pillole
Tg Economia – 19/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– I leader Ue trovano un accordo sui fondi per l’Ucraina
– Con il recupero degli oli minerali usati l’Italia risparmia 120 milioni l’anno
– Gli agricoltori in piazza a Bruxelles per chiedere cambio di rotta all’Europa
– Bonus mamme, arriva la proroga per le nascite di fine dicembre
