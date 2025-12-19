Ultime News

19 Dic 2025 Voci ed emozioni: la magia
del Natale alla Capra Plasio
19 Dic 2025 Calci e minacce per aver difeso un
minore dal bullo. "Ho ancora paura"
19 Dic 2025 Coldiretti-Confartigianato: donata
al vescovo statuina per il presepe
19 Dic 2025 Liuteria: "Rifinanziare la legge
per tutelare eccellenza artigiana"
19 Dic 2025 Scoprire l'ebraico antico:
a Sospiro un corso in Parrocchia
Tg Economia – 19/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– I leader Ue trovano un accordo sui fondi per l’Ucraina
– Con il recupero degli oli minerali usati l’Italia risparmia 120 milioni l’anno
– Gli agricoltori in piazza a Bruxelles per chiedere cambio di rotta all’Europa
– Bonus mamme, arriva la proroga per le nascite di fine dicembre
