Sport, festa e spirito natalizio per la Christmas Run, gara non competitiva organizzata dal Centro Sportivo Stradivari e da Stradivari Team. Oltre un centinaio i partecipanti: dai veri e propri runner ai semplici amatori, dai grandi ai più piccoli. Tutti presenti al via indossando un costume da Babbo Natale, per colorare l’evento, associandolo con un tratto caratteristico inconfondibile alle festività natalizie.

Due le distanze tra le quali i partecipanti potevano scegliere: 5 o 10 chilometri. Il tracciato ha seguito la pista ciclabile che dal Centro Sportivo Stradivari conduce fino a Cavatigozzi.

Al via, accanto al presidente dello Stradivari Massimo Ghezzi e alla speaker dell’evento Veronica Bellandi Bulgari, era presente anche l’assessore allo sport Luca Zanacchi che, a sorpresa, ha voluto dedicare un discorso di ringraziamento al sovrintendente scelto della Polizia Locale Franco Sforza, che commosso ha ricevuto l’applauso di tutti i presenti. La Christmas Run, infatti, è coincisa proprio con il suo ultimo giorno di servizio prima della pensione, dopo ben 30 anni.

“La nebbia rende il clima ancora più natalizio – ha detto Massimo Ghezzi, presidente del Centro Sportivo Stradivari -. In questo evento tante persone corrono, oppure semplicemente camminano, lungo due percorsi: il primo da 5 km e il secondo da 10 km. Sono già diversi anni che noi organizziamo la Cremona Christmas Run. Quest’anno abbiamo voluto farla all’interno del Centro Sportivo Stradivari, per vivacizzare la nostra società, dando la possibilità a tutte le famiglie di poter camminare o correre, ma anche di festeggiare tutti insieme dopo l’arrivo, in occasione delle festività natalizie. Come succede un po’ in tutte le città d’Italia, il bello è che tutti i partecipanti sono vestiti da Babbo Natale, un vero e proprio spettacolo, per creare una scenografia natalizia. Ringrazio il Centro Sportivo Stradivari, tutti i volontari che sono sul percorso, l’Associazione dei Carabinieri e la Polizia Locale che garantisce di svolgere in sicurezza la camminata”.

Atmosfera delle grandi occasioni e grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, per un evento capace di unire movimento, allegria e spirito natalizio. Alla fine bastano un paio di scarpe da ginnastica e un costume da Babbo Natale per dare vita a una manifestazione unica, dove non conta vincere, ma condividere il piacere di correre o camminare insieme.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata