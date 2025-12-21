Ha registrato il tutto esaurito sabato sera l’Auditorium G. Arvedi di Cremona nel tradizionale concerto pre-natalizio promosso da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends: in scena The New York City Gospel Choir diretto da Mark Anthony Henry con il progetto Seasons of Love, selezione musicale che diffonde il messaggio dell’amore universale.

The NYC Gospel Choir è il principale coro contemporaneo della Grande Mela, composto da professionisti che hanno collaborato con stelle internazionali del calibro di Stevie Wonder e Aretha Franklin.

Spazio dunque ai pezzi gospel più tipici quali If Any Man Be in Christ intonato con trasporto dai cantanti, alternati a brani celebri del repertorio festivo come Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon & Yoko Ono particolarmente significativo nel momento storico che il mondo sta attraversando.

Poi qualche tributo a Whitney Houston per scaldare la platea, coinvolta a partecipare fra cori e battiti di mani.

Una vibrante energia positiva si è propagata in sala, conclusione ideale della stagione di Stradivarifestival che saluta il 2025 con la consapevolezza di aver portato nella città della liuteria artisti illustri, strumenti storici e programmi diversi per mostrare le variegate sfumature degli archi.

Federica Priori

