Un piccolo gruppo di amici, che ogni anno da parecchi anni, si ritrova per realizzare un presepe, esposto nella chiesa di San Pietro a Cremona fino 18 gennaio. Sono Michela Ventura, Daniele Zanotti, Paolo De Cicco ed Enrico Sassi.

Il loro intento è creare un presepe da guardare con gli occhi e con il cuore, un’opera che sia un modo per far capire cos’è successo nel corso dei secoli, per non far mai perdere la speranza della fede che deve essere coltivata ogni giorno. “Un messaggio di fede e speranza”, ha detto il parroco Don Giampaolo Maccagni. sb

