In occasione del Natale ormai imminente, il podcast di CR1 infraROSSI cambia veste e location. Stasera alle 20:30 sul canale 19 sarà trasmesso un episodio speciale, che vedrà protagonisti alcuni ospiti della Fondazione Opera Pia SS. Redentore di Castelverde (CR).

Il programma, ideato e condotto da Giovanni Rossi, abbandona per una volta lo studio e si sposta all’interno di una RSA, per raccontare storie tra sorrisi, commozione e ricordi. La puntata è stata registrata proprio nella struttura di Castelverde, storica realtà del territorio che da anni accoglie e si prende cura degli anziani.

Spazio per emozionanti interviste ad alcuni ospiti della struttura: armati di cuffie e microfono daranno voce a racconti che attraversano generazioni. Emergono così i Natali di un tempo, fatti di tradizioni semplici, tavole non sempre ricche ma piene di amore e di valori. Racconti che sanno essere commoventi, ma che sanno anche strappare un sorriso, grazie a ricordi vividi, aneddoti curiosi e momenti di ironia inattesa.

L’appuntamento è per stasera (lunedì 22 dicembre) alle 20.30 su CR1. Per vedere e rivedere gli episodi completi su CR1 e sulle principali piattaforme digitali basta cliccare QUI.

© Riproduzione riservata