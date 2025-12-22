Altro fine settimana di controlli serrati nel cuore del capoluogo da parte dei Carabinieri di Cremona, che hanno messo in campo un servizio di sicurezza con l’impiego di più pattuglie, impegnate nel controllo del centro storico del capoluogo in occasione delle aperture festive dei negozi.

Il bilancio dell’attività è di una persona denunciata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, una per guida in stato di ebberezza e due segnalati per droga, con contestuale ritiro di patente.

A finire nei guai è stata una donna di 23 anni, con precedenti di polizia a carico, notata dalla pattuglia della compagnia di Cremona, mentre, insieme a due uomini, si aggirava a piedi attorno alla stazione. Essendo tutti e tre già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, i militari hanno deciso di effettuare un controllo. La donna aveva con sè circa due grammi di hashish, che ha consegnato spontaneamente ai Carabinieri.

Successivamente, dopo essere stata portata in caserma per una perquisizione, le sono state trovate addosso, nascoste nelle parti intime, 10 dosi di cocaina, per 4,5 grammi complessivi, già confezionate e pronte per la vendita. Gli stupefacenti sono stati sequestrati e per la donna è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 46 anni, che la sera del 21 dicembre è rimasto coinvolto in un incidente a Soresina. Il 46enne ha urtato un veicolo in uscita da un parcheggio. Ai militari non è sfuggito che il 46enne era in evidente stato di alterazione. Sottoposto al test dell’etilometro, ha evidenziato un valore di circa 2,20 g/l, oltre quattro volte il consentito. E’ quindi scattata la denuncia, con ritiro della patente e sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca.

Infine due uomini, rispettivamente di 40 e 46 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri di Casalbuttano quali assuntori di droga. Nel primo caso, poco prima delle 20, la pattuglia di Casalbuttano ha fermato il 40enne in via Carducci a San Martino in Beliseto. Addosso aveva un involucro contenente 0,5 grammi circa di cocaina. Poco prima delle 23, la pattuglia ha fermato il 46enne in via Podestà a Casalbuttano. Addosso aveva un involucro contenente 4,8 grammi circa di hashish. Lo stupefacente, per uso personale in entrambi i casi, è stato sequestrato e per i due è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori.

© Riproduzione riservata