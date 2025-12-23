Strasburgo, 18 dicembre – Anafibj ha partecipato al meeting del Sustainable Livestock Intergroup del Parlamento europeo, dedicato al ruolo della genetica e del progresso genetico degli animali in produzione zootecnica per un allevamento più sostenibile, resiliente e competitivo.

L’incontro, promosso con il supporto di Effab (European Forum of Farm Animal Breeders), ha previsto esperti invitati dall’eurodeputata Jessika Van Leeuwen, con la partecipazione degli eurodeputati Alexander Bernhuber e Benoît Cassart. L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, del mondo scientifico, delle organizzazioni di allevatori e dell’industria, con più di 100 partecipanti, per discutere il contributo strategico della selezione genetica al futuro del settore zootecnico europeo.

Anafibj ha giocato un ruolo da protagonista e di portavoce degli Enti di Selezione europei. Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Prof. Luca Fontanesi (Università di Bologna), la Dott.ssa Raffaella Finocchiaro (Anafibj), la Dott.ssa Saskia Meier (Synetics) ed il Dott. Eric Schmitt (Univers 2020), offrendo una panoramica completa sull’evoluzione della genetica e della riproduzione animale.

In particolare, Raffaella Finocchiaro, in rappresentanza di Anafibj, ha illustrato l’evoluzione degli approcci alla selezione animale dagli anni ’70 ad oggi, sottolineando come i programmi di miglioramento genetico moderni integrino sempre più obiettivi legati a fertilità, longevità, benessere animale e sostenibilità ambientale. Un cambiamento profondo che riflette le aspettative degli allevatori e la crescente responsabilità del settore verso la società e l’ambiente. “La genetica non è più solo uno strumento per aumentare la produzione – ha evidenziato la dott.ssa Finocchiaro – ma un elemento chiave per costruire allevamenti più sani, efficienti e sostenibili nel lungo periodo, rispondendo alle sfide economiche, ambientali e sanitarie”.

Il messaggio emerso con chiarezza dall’incontro è che strategie di selezione equilibrate e responsabili garantiscono progressi duraturi per tutti i sistemi di allevamento, dalle razze locali alle linee commerciali. Un concetto ribadito anche dagli eurodeputati presenti, che hanno sottolineato l’importanza di evitare stigmatizzazioni basate esclusivamente sull’aspetto morfologico degli animali.

La partecipazione di Anafibj conferma il ruolo dell’Associazione come attore di riferimento nel promuovere una zootecnia basata su innovazione scientifica, responsabilità e dialogo con le istituzioni, contribuendo attivamente alla definizione delle politiche europee per un futuro sostenibile dell’allevamento.

© Riproduzione riservata