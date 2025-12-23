Sensibilizzare la cittadinanza, altri enti, istituzioni, la società civile, sull’importanza di esprimersi in merito alla donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule attraverso un’azione di promozione e comunicazione congiunta rivolta ai cittadini che, quotidianamente, si rivolgono agli sportelli dei Servizi Demografici del Comune di Cremona.

Questa la finalità del Protocollo di intesa tra Comune di Cremona e Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) Gruppo Comunale di Cremona sottoscritto martedì 23 dicembre nella Sala Giunta di Palazzo Comunale. Il documento, che ha validità sino al 31 dicembre 2030, è stato siglato dal vicesindaca Francesca Romagnoli e da Annachiara Trivelli, presidente di Aido – Gruppo Comunale di Cremona, affiancati da Paolo Viani, dirigente del Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica del Comune, e da Francesco Pietrogrande, presidente provinciale di Aido.

Il Comune di Cremona si impegna ad organizzare e sostenere azioni ed eventi in occasione della “Giornata Nazionale per la donazione degli organi”, a distribuire presso i servizi comunali aperti al pubblico materiale informativo sulla donazione di organi, tessuti e cellule, a posizionare, agli sportelli dei Servizi Demografici, un totem, fornito dall’AIDO Gruppo Comunale di Cremona, per facilitare l’accesso alle informazioni, nonché a concordare la presenza di volontari dell’AIDO per distribuire materiale informativo e offrire un’opportunità di approfondimento agli utenti.

“Dal 2015 il Comune di Cremona ha attivato la possibilità per ogni cittadino maggiorenne di esprimere il proprio consenso/diniego in merito alla donazione degli organi e tessuti al momento della richiesta o del rinnovo della carta d’identità” dichiara la vicesindaca Romagnoli. “Con la sottoscrizione di questo Protocollo d’intesa intendiamo consolidare la proficua collaborazione con Aido Gruppo Comunale di Cremona ribadendo che la donazione di organi e tessuti non è solo un gesto individuale di straordinaria generosità, ma un atto che riguarda l’intera comunità. Con questo Protocollo d’intesa, che rappresenta un passaggio di grande valore civile e sociale, l’Amministrazione ribadisce il proprio impegno a promuovere una cultura della solidarietà, della responsabilità e della consapevolezza, mettendo al centro il diritto alla vita e la dignità della persona”.

Dal canto loro i presidenti del Gruppo Comunale e Provinciale di Aido hanno sottolineano quanto sia fondamentale la collaborazione con il Comune di Cremona, in particolare con i Servizi Demografici, per loro attività.

