Circa 100 veicoli controllati e 150 persone identificate: questo il bilancio di un fine settimana dedicato ai controlli messo in campo dalla Polizia Stradale di Cremona in occasione del periodo festivo, caratterizzato da un significativo incremento del traffico veicolare dovuto ai tradizionali mercatini di Natale presenti sul territorio provinciale.

I servizi, che hanno impegnato numerose pattuglie sul territorio lungo le principali arterie stradali e di collegamento, compresa l’autostrada A21 e la strada provinciale 415 “Paullese”, sono stati orientati alla prevenzione degli incidenti stradali, al controllo del rispetto delle norme del Codice della Strada e alla vigilanza nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso di visitatori.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, al rispetto dei limiti di velocità e all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Ulteriori servizi di vigilanza sono stati attivati nelle zone interessate dai mercatini e dagli eventi collegati, al fine di garantire una fruizione serena e sicura delle iniziative natalizie da parte di cittadini e turisti.

Durante i controlli sono state ritirate tre patenti per guida in stato di ebbrezza. In due casi il tasso alcolemico rilevato era di ben due volte superiore al limite consentito dalla legge. E’ stato inoltre indagato un individuo per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’attività di prevenzione continuerà lungo la rete viaria nelle prossime settimane, in vista dei massivi spostamenti nei giorni festivi in vista dei quali la Polizia Stradale raccomanda a tutti gli utenti della strada di mantenere comportamenti prudenti e responsabili, pianificando il proprio viaggio in anticipo e rispettando le regole della circolazione, contribuendo così alla sicurezza propria e altrui.

