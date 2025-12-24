Le forze dell’ordine del territorio cremonese sono state impegnate nel giorno dell’antivigilia in un servizio straordinario di controllo interforze.

L’operazione è stata disposta con ordinanza del Questore, sulla base delle valutazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e delle indicazioni fornite dal Prefetto della Provincia di Cremona.

L’attività si è concentrata in particolare sul contrasto dell’immigrazione clandestina e del degrado urbano, con controlli mirati all’interno della stazione ferroviaria e nelle aree adiacenti, estesi anche ad alcune attività commerciali della zona.

Al servizio hanno preso parte pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Per gli ambiti di specifica competenza hanno collaborato anche unità operative dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e di Ats Val Padana.

Nel corso dell’operazione sono state svolte attività di polizia finalizzate all’identificazione delle persone, al controllo dei veicoli e alla verifica della regolarità delle autorizzazioni amministrative.

Particolare attenzione è stata riservata anche al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di igiene e sanità, di prevenzione incendi e al corretto impiego dei lavoratori negli esercizi commerciali sottoposti a controllo.

Complessivamente sono state identificate 74 persone, 26 delle quali con precedenti penali, e sono stati controllati 43 veicoli. Sono state contestate quattro violazioni al Codice della Strada, mentre sul piano delle misure di prevenzione sono stati emessi tre avvisi orali e un Foglio di via obbligatorio. È stata inoltre elevata una sanzione amministrativa per ubriachezza, con contestuale ordine di allontanamento dal centro cittadino.

Nel corso dei controlli sono scattate anche due denunce a carico di cittadini stranieri: una ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/1990 nei confronti di una persona trovata in possesso di 11,76 grammi di hashish, e una ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del Testo Unico sull’Immigrazione per mancanza di documenti identificativi.

Per quanto riguarda le attività commerciali, sono stati controllati quattro esercizi. In un caso è stata contestata una sanzione amministrativa per la presenza di un lavoratore in nero, con contestuale segnalazione per l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività.

Sono state inoltre elevate due sanzioni amministrative per inadempienze legate alla situazione lavorativa di alcuni dipendenti e quattro sanzioni per violazioni della normativa antincendio. Nel corso delle verifiche è stato disposto l’avvio di procedure amministrative a seguito del rinvenimento di alimenti scaduti e di incerta provenienza.

Sono state impartite tre prescrizioni di carattere penale relative alla sicurezza sul luogo di lavoro, all’impianto elettrico e alla prevenzione incendi, mentre a un locale sono state imposte prescrizioni da adempiere entro tre giorni per l’adeguamento alle norme di igiene e salute.

Il servizio si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità, con l’obiettivo di garantire una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio e di assicurare elevati livelli di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

