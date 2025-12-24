Nuove strategie strutturali per risolvere in modo definitivo i problemi di drenaggio e gli allagamenti che da anni interessano il parcheggio di Largo degli Sportivi. A illustrarle è stata l’assessora all’Ambiente Simona Pasquali, rispondendo all’interpellanza scritta presentata dal consigliere Carlalberto Ghidotti (FI).

Nel dettaglio, il Comune conferma di essere a conoscenza della problematica già dal 2020, come documentato anche da segnalazioni della Polizia Locale. Fino ad oggi, la società Aem Spa è intervenuta periodicamente con ricariche di materiale stabilizzato per ripristinare la regolarità del fondo del parcheggio, ma si è trattato di interventi tampone, non risolutivi.

Gli eventi meteorologici più recenti hanno infatti “dimostrato che le attuali infrastrutture non sono sufficienti” ha detto Pasquali. “L’area è dotata di due pozzi disperdenti, ma questi non riescono a garantire un corretto smaltimento delle acque piovane in caso di precipitazioni intense”.

Per questo motivo, l’Amministrazione ritiene necessario “valutare soluzioni alternative, più efficaci sul piano dell’invarianza idraulica”.

Tra le ipotesi allo studio ci sono il raddoppio dei pozzi disperdenti esistenti e, soprattutto, la realizzazione di un’aiuola centrale con funzione drenante, il cosiddetto “drain garden”. Si tratta di “una soluzione già adottata in molte altre città, che consente di migliorare la gestione delle acque meteoriche integrando elementi di verde urbano e sistemi naturali di drenaggio”.

L’assessora spiega che, prima di procedere, “sarà necessaria una fase di progettazione da parte di Aem, che dovrà comprendere una verifica idraulica della soluzione individuata, la definizione del layout di progetto e la quantificazione dei costi delle opere civili”.

A questo si affiancherà il supporto del servizio Verde del Comune di Cremona per la progettazione delle essenze da inserire all’interno dell’aiuola drenante.

Per quanto riguarda i tempi, molto dipenderà dalla disponibilità delle risorse economiche. Al momento, infatti, non sono ancora stati previsti fondi specifici per la messa in sicurezza del parcheggio di Largo degli Sportivi. “L’eventuale intervento potrà essere inserito nella programmazione e finanziato non prima del 2026″ sottolinea Pasquali.

