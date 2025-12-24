Nel pomeriggio del 23 dicembre i Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Cremona, un uomo di 46 anni, pregiudicato.

Il destinatario del provvedimento dovrà scontare una pena a tre anni e quattro mesi di reclusione per una condanna, divenuta definitiva ed esecutiva, per maltrattamenti di famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare, reati commessi nel cremasco tra il 2009 e il 2019.

L’uomo era stato denunciato dalla moglie nel 2020. Ai militari la donna aveva raccontato che dopo il matrimonio la situazione era peggiorata, e che aveva subito aggressioni fisiche e verbali per anni.

In più occasioni era stata percossa ed il marito non le permetteva di incontrare altre persone e trovare un lavoro. Tali fatti erano anche avvenuti alla presenza dei figli minori, senza contare che l’uomo era spesso sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Nel 2022 il 46enne era stato condannato dal Tribunale di Cremona, poi la sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia.

Di conseguenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona ha emesso l’ordine di carcerazione ed il provvedimento è stato inviato per l’esecuzione ai Carabinieri di Castelleone, luogo di attuale residenza dell’uomo che è stato rintracciato e accompagnato al carcere di Cremona.

© Riproduzione riservata