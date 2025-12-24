L’Avvento è un momento rilevante del calendario liturgico, vissuto intensamente anche dai seminaristi di Cremona, attualmente dieci di età diverse fra cui cinque diaconi, un gruppo affiatato di cui fanno parte quattro giovani provenienti dal Togo, testimonianza di “una Chiesa che cammina nel respiro della cattolicità” come spiega il Rettore don Federico Celini.

Tutti i seminaristi seguono al mattino dei giorni feriali la formazione ai corsi teologici di Brescia, mentre al pomeriggio vivono in Seminario Vescovile la quotidianità dello studio, della preghiera e della vita comunitaria; poi nel fine settimana prestano servizio nelle parrocchie. Il periodo pre-natalizio sta trascorrendo fra diverse attività, quali la preparazione del presepio e il ritiro spirituale.

Negli oratori in questi giorni i seminaristi guidano gli adolescenti nella preparazione della Confessione, contribuiscono a far provare i canti delle festività e altro ancora. “Il Seminario non è solo la casa di chi si prepara al sacerdozio -ricorda il Rettore- è una casa delle vocazioni, un luogo dove incontrarsi, ascoltarsi e camminare insieme”.

Il servizio di Federica Priori

