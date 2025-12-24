I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per tentato furto aggravato due uomini di 34 e 37 anni, uno dei quali con precedenti di polizia a carico, perché sorpresi a rubare nell’isola ecologica di via Carpenella.

Il fatto è avvenuto verso le 17.40 del 23 dicembre. La pattuglia, che stava effettuando un servizio di controllo del territorio, ha notato che, nonostante la piattaforma ecologica fosse chiusa, all’interno erano presenti alcune persone che rovistavano tra i cassoni della raccolta metalli e degli elettrodomestici.

I due sono stati fermati e identificati. Con sé avevano diversi borsoni, da utilizzare per portare via gli oggetti che potevano essere di interesse. A questo proposito, come hanno appurato i militari, avevano già selezionato e messo da parte monitor, scarpe, pentolame e altro, pronti per essere portati all’esterno.

Tutto il materiale è stato restituito ai responsabili della piazzola ecologica mentre i due uomini sono stati denunciati per tentato furto aggravato.

