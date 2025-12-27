Un autista 57enne di un furgone refrigerato, impegnato sabato pomeriggio nelle consegne ai ristoranti situati al piano superiore del Centro Commerciale Cremona Po, è stato trovato senza vita all’interno del mezzo.

L’uomo, dipendente della Semida Group, aveva parcheggiato il furgone nell’area di servizio del centro commerciale per effettuare le consuete operazioni di scarico. A far scattare l’allarme sarebbe stata la stessa azienda: dal sistema di localizzazione satellitare risultava infatti che il mezzo fosse fermo nello stesso punto da oltre tre ore, un’anomalia che ha subito destato preoccupazione.

Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con l’autista, Semida Group ha segnalato la situazione, facendo intervenire i soccorsi, arrivato con ambulanza della Croce Rossa e l’automedica dell’ospedale Maggiore. Una volta raggiunto il veicolo, il personale sanitario ha tentato di rianimare l’uomo sul posto. Per il 57enne però non c’è stato nulla da fare. Tra le possibili cause, un malore improvviso.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito: la Polizia locale di Cremona indaga sull’accaduto. L’area è stata delimitata.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata