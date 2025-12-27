Come ogni anno in questo periodo di feste si ripropone il drammatico problema dei botti e dei fuochi d’artificio, che, oltre a rappresentare un pericolo certo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, come testimoniato dagli incidenti, anche gravissimi, che puntualmente si registrano, sono fonte di grave stress e sofferenza per gli animali domestici e selvatici.

Ogni anno, come riportato dalla Lega Antivivisezione, sono tantissime le segnalazioni di cani e gatti smarriti durante le feste natalizie e numerosi gli ingressi nei canili, soprattutto di cani e gatti investiti dalle automobili, oltre, purtroppo, agli animali morti per lo spavento o in seguito alla fuga dovuta al panico che si scatena a causa delle esplosioni.

Per un Capodanno in sicurezza anche per i nostri amici animali, gli attivisti di Lav Cremona si mettono a disposizione per eventuali emergenze: la sede Lav di Cremona sarà attiva la notte del 31 dicembre per fornire supporto agli animali in difficoltà e ai loro custodi.

Dalle 19 del 31 dicembre alle 7 del primo di gennaio, inoltre, i cremonesi avranno l’opportunità di chiedere informazioni ai numeri 3386259716 – 3387841668 – 3476550736 – 3288271308 per conoscere la clinica aperta 24 ore più vicina e tutti i numeri utili in caso di animali dispersi e incidentati.

Infine, dal 1° al 6 gennaio i volontari saranno disponibili per offrire consigli e aiuti pratici per la ricerca di animali smarriti.

Per prevenire fughe di animali e incidenti si consiglia di preparare un rifugio sicuro per i propri animali, di tenerli al chiuso e di assicurarsi che siano identificabili (microchip o collare).

