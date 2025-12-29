Con l’avvio del nuovo anno Aprica rafforza e amplia i servizi di raccolta differenziata sul territorio comunale di Cremona, introducendo nuove possibilità di conferimento e valorizzando strumenti già attivi, con l’obiettivo di rendere il sistema sempre più semplice, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.

Un ruolo sempre più strategico è affidato all’Ecocar, la postazione mobile che, a rotazione nei quartieri della città consente ai cittadini di conferire gratuitamente i rifiuti elettrici ed elettronici e gli oggetti in plastica dura – come giocattoli, secchielli e bacinelle – che non possono essere smaltiti come imballaggi. Il servizio rappresenta un tassello importante del sistema di raccolta cittadino e nel 2026 si rafforza ulteriormente grazie a una novità di particolare interesse per i proprietari di animali domestici.

Dal prossimo anno, infatti, all’Ecocar sarà possibile conferire non solo Raee e plastiche dure, ma anche le lettiere per animali, di qualsiasi tipo, insieme alla sabbia da lettiera o da giaciglio, alle traversine e agli assorbenti. Il conferimento dovrà avvenire utilizzando il sacco trasparente. Questa estensione del servizio permetterà di ridurre il conferimento dei materiali nell’indifferenziato, con un effetto positivo anche sulla Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti calcolata anche in base alla quantità di secco residuo prodotto.

Il calendario 2026 dell’Ecocar prevede dodici appuntamenti, uno al mese, con la presenza nei diversi quartieri cittadini il sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.00. Si partirà il 24 gennaio dal quartiere Maristella, in via Persico, poi il 21 febbraio a Borgo Loreto, in via Ceccopieri. L’elenco completo è consultabile dal sito di Aprica o dall’app PULIamo.

Accanto all’Ecocar, prosegue e si consolida anche la raccolta dei micro Raee grazie ai contenitori bordeaux installati in città nell’ambito del bando indetto dal “Centro di Coordinamento Raee” vinto dal Comune di Cremona e da Aprica. In questi contenitori è possibile conferire piccoli elettrodomestici e dispositivi elettronici di uso quotidiano, come telefoni cellulari, caricabatterie, alimentatori, phon, giochi elettronici, prolunghe, carte di credito e tablet. Gli svuotamenti avvengono con cadenza mensile, secondo il calendario stabilito e condiviso con commercianti, uffici pubblici e comunali e scuole, mentre la posizione dei contenitori può essere consultata sul sito di Aprica o attraverso l’app PULIamo.

Restano inoltre attivi alcuni servizi dedicati a specifiche attività presenti sul territorio. Per i liutai, eccellenza storica della città, è confermato il servizio di raccolta differenziata dei trucioli di legno nei contenitori dedicati, con ritiro mensile il giovedì mattina su chiamata, da prenotare al numero verde 800 437678 entro 48 ore dalla data prevista. È operativo anche il servizio di raccolta differenziata di toner e cartucce esausti, effettuato una volta al mese il mercoledì, secondo il calendario pubblicato sul sito di Aprica nella sezione dedicata alla raccolta differenziata.

Aprica coglie infine l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini di Cremona a utilizzare sempre di più l’app PULIamo, uno strumento pensato per avere a portata di mano tutte le informazioni sui servizi ambientali della città, consultare calendari e punti di raccolta ed effettuare segnalazioni, anche con l’invio di fotografie. L’obiettivo è accompagnare progressivamente i cittadini verso un uso maggiore dei canali digitali, affiancandoli al tradizionale contatto telefonico, per una comunicazione più immediata ed efficace.

