Il Festival Internazionale della Magia di Milano, giunto alla sua ottava edizione, per la prima volta nella sua storia, abbandonerà le tradizionali sedi meneghine per illuminare la Notte di Capodanno del Teatro Ponchielli di Cremona mercoledì 31 dicembre dalle ore 22.00.

Protagonista di questa una notte magica sarà Raul Cremona, padre di questo progetto e volto amato del panorama comico e magico italiano. Sul palco accanto a lui vi saranno artisti di fama internazionale provenienti da ogni angolo del globo e pronti a stupirci con esibizioni mozzafiato. Al termine dello spettacolo e allo scoccare della mezzanotte brindisi insieme al cast per dare il benvenuto al nuovo anno.

Un evento unico, in programma mercoledì 31 dicembre, che unirà l’arte della magia al fascino del passaggio tra l’anno vecchio e il nuovo, promettendo un’esperienza indimenticabile mantenendo la sua vocazione di intrattenimento per tutti (con performance studiate per coinvolgere sia i più piccoli che gli adulti).

La scelta di Cremona e del suo storico teatro rappresenta un passo simbolico per il festival, da sempre punto di riferimento per appassionati e artisti provenienti da tutto il mondo. Lo show ospiterà artisti internazionali provenienti da ogni angolo del globo, pronti a stupire il pubblico con spettacoli mozzafiato; tra magia classica, numeri inediti, coinvolgimento del pubblico e irresistibili gag.

A condurre questa edizione speciale sarà il celebre Raul Cremona, che guiderà gli spettatori in un percorso che unisce tradizione, innovazione e poesia. Tra gli artisti attesi: Florian Sainvet dalla Francia, il robot umano, campione del mondo di manipolazione a Busan Korea nel 2018 e artista proveniente dal Cirque du Soleil; Léa Kyle, trasformista e quick changer conosciuta in tutto il mondo, già vincitrice di un Golden Buzz ad America’s Got Talent; Jerome Murat, iconico artista francese, con la sua statua vivente ha vinto la bacchetta magica d’oro “Golden Wand” al Montecarlo Magic Stars; Ernesto Planas Roldan da Cuba, conosciuto da tutti come “il signore degli ombrelli”, unisce lo stile latino ricco di ritmo energia e colori a un impatto elegante e stupefacente; Adrien Kill, vincitore del terzo premio al campionato europeo di magia generale svoltosi a Barcellona nel 2021, unisce magia e giocoleria in uno stile unico ispirato al mondo dei bartender acrobatici; Andrew O’Ryon e Valentina, illusionisti italiani e vincitori del campionato italiano di magia nel 2018, portano un act ad alto dosaggio di adrenalina, fatto di grandi effetti, illusioni incredibili e fughe all’apparenza impossibili.

Ad arricchire il cast di magia, due eccellenze nel campo musicale: Faith Blurry, cantante dal cuore rock e dalla voce potente, che porterà sul palco energia e ritmo e Leonardo Cremona, baritono di grande talento, che accompagnerà gli atti magici con colonne sonore dal vivo, aggiungendo emozione e epicità allo spettacolo.

Il Festival Internazionale della Magia trova la sua naturale collocazione nel Teatro Ponchielli, che con la sua storia e il suo fascino diventa cornice perfetta per l’incanto, trasformando la notte del 31 dicembre in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione. «Portare il festival a Cremona è una sfida emozionante», dichiara Raul, presentatore e direttore artistico della kermesse. «Volevamo uscire dai confini abituali per condividere la magia con un pubblico nuovo, in una location iconica come il Teatro Ponchielli. Sarà una serata in cui arte, magia e mistero si fonderanno per accogliere il 2026 con stupore e allegria».

Biglietti:

platea/palchi centrali € 70 – Palchi laterali € 65 – galleria € 50 – loggione € 40

(lun/ven 10-18; sab 10-13) tel 0372022001/02

biglietteria@teatroponchielli.it

