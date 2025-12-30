La tavola di Capodanno è al centro del mercato proposto dalle aziende di Campagna Amica, martedì mattina, sotto il portico del Consorzio Agrario di Cremona, protagoniste dell’ultimo mercato contadino del 2025 in terra cremonese.

Anche se in “formazione ridotta”, le aziende agricole di Campagna Amica non hanno voluto mancare l’ultima data dell’anno, occasione per proporre ai cremonesi i cibi della tradizione, perfetti per il cenone del 31 dicembre. Formaggi e salumi tipici, frutta e verdura di stagione, pane e pasta, prodotti da forno, dolci della tradizione… ecco alcuni sapori, immancabili sulla tavola di capodanno, raccolti nel mercato di via Monteverdi 17, che sarà presente fino alle ore 12.

La presenza del mercato dona un’opportunità anche a chi ancora dovesse scegliere un regalo da scambiarsi in occasione degli auguri: presso il mercato si può comporre l’agribag targata Campagna Amica, o confezionare un proprio cesto gastronomico, con tutti i cibi garantiti dagli agricoltori.

La tavola tradizionale, alla base dell’iscrizione della cucina italiana tra i Patrimoni dell’Unesco, e il buon cibo garantito personalmente dai produttori restano il punto di forza dei cenoni di capodanno vissuti in famiglia. Tra i prodotti immancabili dell’appuntamento culinario – spiega Coldiretti Cremona – ci saranno le lenticchie, chiamate a portar fortuna, ma anche lo spumante, tradizionale must del Capodanno, e poi zampone e cotechini, frutta locale (che nelle scelte degli italiani stravince la sfida con quella esotica) e i dolci della tradizione.

Per le aziende agricole di Coldiretti-Campagna Amica Cremona quello è l’appuntamento che sigla l’anno 2025. Ma si riparte presto: tra gli appuntamenti già fissati per l’anno 2026, ci sono anche le attese domeniche con Campagna Amica in piazza Stradivari a Cremona. Prime date del nuovo anno: domenica 11 gennaio 2026 (dalle ore 8 alle 13) e domenica 8 febbraio (dalle ore 9 alle 18:30).

Campagna Amica e Terranostra Cremona sottolineano che, per un capodanno nel segno dei sapori genuini, anche in territorio cremonese si punta sulle proposte degli agriturismi, che organizzano la cena di San Silvestro e propongono anche menu da asporto. A livello nazionale – evidenzia Coldiretti – sono oltre 400mila gli ospiti attesi negli agriturismi italiani per il Capodanno 2025, in crescita del 5% rispetto allo scorso anno, grazie anche alla tendenza a voler festeggiare in un’atmosfera più raccolta, lontano dal caos delle città, all’insegna di esperienze enogastronomiche più originali.

