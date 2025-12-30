Grande partecipazione per la
tombolata di Castelvetro Piacentino
Dopo l’importante successo ottenuto in occasione della Tombola della Sagra dello scorso 13 ottobre, la comunità di Castelvetro Piacentino ha vissuto un nuovo momento di festa e condivisione con la Grande Tombola delle Feste, svoltasi ieri sera presso l’Oratorio di Croce Santo Spirito.
L’iniziativa è stata organizzata dalla Parrocchia, guidata da don Massimiliano Camporese, con il fondamentale contributo logistico di Ars Nova APS e di NOI Oratorio Casa della Gioventù, il cui supporto è stato determinante per la buona riuscita dell’evento. La serata ha richiamato numerosi partecipanti, che hanno riempito i locali dell’oratorio in un clima di entusiasmo e partecipazione.
Fin dall’inizio della vendita delle cartelle, l’affluenza è stata significativa e la tombola, iniziata alle ore 20.45, ha dato il via a una successione di estrazioni molto partecipate, tra applausi, sorrisi e un pizzico di sana tensione. I ricchi premi messi in palio hanno contribuito ad accrescere l’attesa e l’emozione, lasciando tutti i presenti soddisfatti delle vincite e della piacevole serata trascorsa insieme.
“Un ringraziamento particolare va agli sponsor, che con il loro prezioso sostegno hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento: Stagnati Srl, Pat Srl, Barilla, Cantine Mainetti e il Caseificio Sociale Lo Stallone” dicono i promotori.
“La riuscita della Tombola delle Feste conferma il valore delle iniziative promosse dalla Parrocchia, in collaborazione con Ars Nova APS e il NOI Oratorio Casa della Gioventù, capaci di unire la comunità e di rinnovare tradizioni molto sentite, all’insegna della partecipazione condivisa”.
Alla luce dell’ottima riuscita della serata e delle numerose richieste giunte dai partecipanti, la Parrocchia sta già pensando di riproporre l’iniziativa, valutando l’organizzazione di una nuova tombola in occasione del prossimo Carnevale, per continuare a offrire momenti di incontro e condivisione alla comunità.