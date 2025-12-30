Dopo l’importante successo ottenuto in occasione della Tombola della Sagra dello scorso 13 ottobre, la comunità di Castelvetro Piacentino ha vissuto un nuovo momento di festa e condivisione con la Grande Tombola delle Feste, svoltasi ieri sera presso l’Oratorio di Croce Santo Spirito.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Parrocchia, guidata da don Massimiliano Camporese, con il fondamentale contributo logistico di Ars Nova APS e di NOI Oratorio Casa della Gioventù, il cui supporto è stato determinante per la buona riuscita dell’evento. La serata ha richiamato numerosi partecipanti, che hanno riempito i locali dell’oratorio in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Fin dall’inizio della vendita delle cartelle, l’affluenza è stata significativa e la tombola, iniziata alle ore 20.45, ha dato il via a una successione di estrazioni molto partecipate, tra applausi, sorrisi e un pizzico di sana tensione. I ricchi premi messi in palio hanno contribuito ad accrescere l’attesa e l’emozione, lasciando tutti i presenti soddisfatti delle vincite e della piacevole serata trascorsa insieme.

“Un ringraziamento particolare va agli sponsor, che con il loro prezioso sostegno hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento: Stagnati Srl, Pat Srl, Barilla, Cantine Mainetti e il Caseificio Sociale Lo Stallone” dicono i promotori.

“La riuscita della Tombola delle Feste conferma il valore delle iniziative promosse dalla Parrocchia, in collaborazione con Ars Nova APS e il NOI Oratorio Casa della Gioventù, capaci di unire la comunità e di rinnovare tradizioni molto sentite, all’insegna della partecipazione condivisa”.

Alla luce dell’ottima riuscita della serata e delle numerose richieste giunte dai partecipanti, la Parrocchia sta già pensando di riproporre l’iniziativa, valutando l’organizzazione di una nuova tombola in occasione del prossimo Carnevale, per continuare a offrire momenti di incontro e condivisione alla comunità.

© Riproduzione riservata