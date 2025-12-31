Alla ricerca di nuovi lavoratori e lavoratrici per la filiera lattiero-casearia del territorio. È ufficialmente partita la fase di recruiting di Agropadana, il progetto promosso da Confcooperative Cremona, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del Fondo Sociale Europeo Plus, realizzato con il supporto di Mestieri Lombardia, partner operativo locale, e del Consorzio Solco Cremona, con il coinvolgimento delle latterie sociali e imprese cooperative aderenti a Confcooperative.

L’iniziativa nasce per rispondere al crescente fabbisogno di personale qualificato nella filiera agroalimentare, in particolare nel comparto lattiero-caseario, uno dei pilastri dell’economia del territorio provinciale, eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Attraverso l’apposito form è già possibile presentare la propria candidatura a far parte del percorso formativo gratuito di Agropadana. Nel mese di gennaio, il team di Mestieri Lombardia svolgerà i colloqui conoscitivi e di orientamento con i candidati, mentre l’avvio della formazione è in programma nel mese di febbraio.

Nel primo trimestre del 2026 sono previste: una formazione di base, rivolta in particolare a cittadini stranieri, con moduli dedicati all’italiano per il lavoro, alla contrattualistica e ai principali aspetti del contesto lavorativo; una formazione professionalizzante sulla produzione lattiero-casearia, progettata e condivisa con latterie e imprese. Accanto alla formazione in aula, il progetto offrirà anche percorsi di formazione on the job e opportunità di inserimento lavorativo, che saranno valutate direttamente dalle aziende coinvolte, con l’obiettivo di favorire occupazione qualificata, stabile e ben retribuita.

“Agropadana – spiegano da Confcooperative Cremona – nasce per dare una risposta concreta a un problema strutturale del settore: senza nuove competenze e nuovi lavoratori, la filiera rischia di perdere competitività. Il progetto punta a mettere in rete imprese, territorio e persone, accompagnando chi cerca lavoro verso professioni che offrono reali opportunità di crescita e le imprese nella loro capacità di attrarre risorse umane. Perché persone, know out e capacità di fare sistema sono le carte vincenti per un sistema che vuole rimanere protagonista anche nel futuro”.

Agropadana è un progetto che unisce i territori di Cremona, Crema, Mantova e Lodi. Sono partner di progetto anche Confcooperative Mantova, Consorzio Arcobaleno, TS Academy Agrorisorse di Lodi, Fondazione ITS Mantova. Sostengono il progetto la Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, la Provincia di Cremona e la Provincia di Mantova, il Comune di Cremona, Apindustria Confimi Cremona e Mantova, Cooperjob, i principali sindacati delle province di Cremona e Mantova, cooperative dell’agroalimentare e latterie e i Centri per l’Impiego di Cremona e Mantova.

Tutte le informazioni di dettaglio sul progetto sono disponibili sul sito agropadana.mestierilombardia.it

© Riproduzione riservata