31 Dic 2025 Addio 2025: le notizie più lette
a Cremona, Crema e Casalmaggiore
31 Dic 2025 Monticelli e Cremona piangono
il 39enne Eugenio Girotto
31 Dic 2025 In arresto pericoloso pregiudicato
Era latitante da 10 anni
31 Dic 2025 A1 Milano Bologna An Art Journey in
mostra fino al 10 gennaio a Cremona
31 Dic 2025 Cantieri, servizi e cultura:
il 2026 nei progetti del Comune
Monticelli e Cremona piangono
il 39enne Eugenio Girotto

Eugenio Girotto (dal suo profilo Facebook)
Una tragedia ha colpito nei giorni scorsi le comunità Monticelli d’Ongina e Cremona.

A perdere la vita Eugenio Girotto, 39 anni, ingegnere ambientale e pilota professionale di droni per Arpa Lombardia oltreché appassionato di paracadutismo e grandi imprese, come raggiungere Venezia in kayak lungo il Po.

A causare la morte di Girotto, sopraggiunta nella notte tra Natale e Santo Stefano, sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio.

Molto conosciuto e benvoluto, Eugenio era una figura attiva sia a Monticelli che a Cremona, dove aveva collaborato con varie realtà associative. Dipendente di Arpa, amante dello sport e della vita all’aria aperta, praticava diverse discipline, con una passione particolare per il paracadutismo.

Un paio di anni fa, insieme all’amico Riccardo Cogni, 33 anni, interior designer e imprenditore, percorse 350 km in kayak lungo il Po partendo dalla sua Monticelli d’Ongina e raggiungendo Venezia.

