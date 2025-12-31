Una tragedia ha colpito nei giorni scorsi le comunità Monticelli d’Ongina e Cremona.

A perdere la vita Eugenio Girotto, 39 anni, ingegnere ambientale e pilota professionale di droni per Arpa Lombardia oltreché appassionato di paracadutismo e grandi imprese, come raggiungere Venezia in kayak lungo il Po.

A causare la morte di Girotto, sopraggiunta nella notte tra Natale e Santo Stefano, sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio.

Molto conosciuto e benvoluto, Eugenio era una figura attiva sia a Monticelli che a Cremona, dove aveva collaborato con varie realtà associative. Dipendente di Arpa, amante dello sport e della vita all’aria aperta, praticava diverse discipline, con una passione particolare per il paracadutismo.

Un paio di anni fa, insieme all’amico Riccardo Cogni, 33 anni, interior designer e imprenditore, percorse 350 km in kayak lungo il Po partendo dalla sua Monticelli d’Ongina e raggiungendo Venezia.

