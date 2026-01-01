Ultime News

1 Gen 2026 Prematuri il 1° nato 2026 e l'ultimo
2025: sono Eniola Elliot e Nina
1 Gen 2026 Manovra di bilancio tra luci
e ombre: le critiche dei sindacati
1 Gen 2026 Benvenuto 2026: cosa
si augurano i cremonesi?
1 Gen 2026 Liuteria, sanità, infrastrutture:
un anno di Regione Lombardia
1 Gen 2026 Il 2026 comincia nel Po
sfida alle acque gelide
Cronaca

Benvenuto 2026: cosa
si augurano i cremonesi?

Ogni avvio d’anno è sinonimo di nuovi inizi, di partenze, di sogni da realizzare e anche questo 2026 porta con sé il desiderio di dodici mesi, se possibile, migliori dei precedenti.

All’ombra del Torrazzo tante le speranze, che vanno da una migliore situazione a livello internazionale, tema molto sentito, fino a maggiori momenti di pace da trascorrere in famiglia o con le persone care.

Tra buoni propositi e auguri, ecco come la pensano i cremonesi.
Il servizio di Andrea Colla

