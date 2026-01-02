Un’acqua che piace, un servizio che funziona, un gestore che ascolta e investe. È questa, in sintesi, la fotografia restituita dalla customer satisfaction 2025 di Padania Acque, un’indagine che mette in luce un rapporto solido tra cittadini e servizio idrico nella provincia di Cremona.

La ricerca, condotta su un campione rappresentativo di 802 utenti domestici – di cui l’83% con fornitura individuale e il 17% condominiale – attraverso interviste telefoniche e online, conferma la qualità percepita dell’acqua, l’affidabilità del servizio e il valore degli investimenti sul territorio.

QUALITA’ DELL’ACQUA: IL GIUDIZIO DEI CITTADINI

Dai dati emerge che il 46% degli utenti beve l’acqua del rubinetto, e il 33% dichiara di consumarla sempre o spesso. Il gradimento complessivo è elevato: il 71% ne apprezza le caratteristiche organolettiche, mentre il 65% si sente soddisfatto della sicurezza microbiologica.

Le case dell’acqua, utilizzate dal 37% degli intervistati, continuano a essere un presidio apprezzato sul territorio, con una qualità percepita molto alta (82% di soddisfatti) e un riscontro positivo sulla modalità di prelievo tramite QR code, considerata semplice ed efficace dal 70% degli utenti.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La soddisfazione generale verso il servizio idrico integrato raggiunge l’85%, con il 19% che percepisce un miglioramento negli ultimi due anni. Molto apprezzati gli aspetti tecnici (continuità dell’erogazione e adeguata pressione dell’acqua) con l’83% di valutazioni medio-alte. Anche gli aspetti legati alla fatturazione ottengono un giudizio positivo dal 72% degli utenti, mentre il servizio allo sportello si attesta al 71%.

L’interazione complessiva attraverso i diversi canali clienti (numero verde, e-mail, sito web e social) riceve il 66% delle valutazioni positive. Nel complesso, emerge un servizio stabile, affidabile e riconosciuto come tale.

TARIFFE E CONSAPEVOLEZZA

Un elemento che merita attenzione riguarda la conoscenza del reale costo dell’acqua. L’indagine mostra come il 57% degli utenti non sappia indicare il costo in bolletta di 1.000 litri di acqua (pari a un metro cubo) per una famiglia di tre persone con consumi medi.

SERVIZI DIGITALI

Sul fronte digitale, l’app Acqua Tap è conosciuta dal 56% degli utenti e utilizzata dal 22%, con giudizi positivi per praticità; lo Sportello Online è noto al 57% e utilizzato dal 18%, con riscontri favorevoli per accessibilità e utilità. I dati dimostrano che la trasformazione digitale procede e che l’interesse verso gli strumenti digitali cresce, ma l’utilizzo deve essere potenziato.

Investimenti sul territorio: rete idrica, educazione e comunità

Tra le priorità per il territorio indicate dai cittadini emergono la riduzione delle perdite di rete e l’ammodernamento delle infrastrutture (considerati “molto importanti” dall’84%), seguitati dalle attività di educazione all’uso responsabile dell’acqua (83%) e dalle iniziative rivolte alla comunità, come progetti scolastici e distribuzione di borracce (72%), confermando l’attenzione verso le attività che costruiscono consapevolezza e responsabilità condivisa.

La customer satisfaction 2025 evidenzia un quadro complessivamente molto positivo: un’acqua di qualità, un servizio affidabile e una relazione con l’utenza basata sulla trasparenza e sulla vicinanza.

Padania Acque si conferma un gestore pubblico radicato nel territorio e orientato al miglioramento continuo, con un impegno costante nel rendere sempre più accessibili i propri servizi, nel promuovere l’uso consapevole della risorsa e nel sostenere una visione sostenibile e partecipata dell’acqua come bene comune.

