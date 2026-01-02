Con l’inizio dell’anno nuovo, prende il via I Primi mille giorni, il ciclo di incontri promosso dal consultori di Cremona e rivolto ai neogenitori. L’obiettivo? Sostenere mamme e papà nel percorso di crescita dei figli che li attenderà di lì a pochi mesi.

Il percorso, condotto dagli operatori del Consultorio, affronta diversi temi legati alla genitorialità, dalla sicurezza al sonno, dall’igiene all’alimentazione, fino ai cambiamenti coinvolgono i genitori in prima persona.

Il primo ciclo prevede nove incontri programmati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026, che si terranno nella Sala Azzurra del Consultorio di Cremona, in via San Sebastiano, 14 (edificio B).

Il primo appuntamento si terrà venerdì 9 gennaio alle ore 11. Per partecipare è necessario mandare una e-mail a consultorio.salutedonna@asst-cremona.it, indicando nome, cognome, data di nascita, un recapito telefonico e l’incontro a cui si desidera partecipare.

Essere genitori significa affrontare situazioni sempre nuove, che richiedono risposte flessibili e creative. In questo senso, la condivisione delle esperienze, il confronto e la riflessione sulla relazione educativa rappresentano un valido supporto per vivere il proprio ruolo in modo più consapevole e sereno.

Il ciclo I primi mille giorni nasce proprio con questo intento: rafforzare competenze già presenti nei genitori, aiutandoli a riconoscerle e utilizzarle nel modo più adeguato, soprattutto nei momenti chiave della crescita del bambino.

Tutti gli appuntamenti si terranno alle 11 nella Sala Azzurra del Consultorio di Cremona (Via San Sebastiano, 14 – edificio B).

CALENDARIO PRIMO TRIMESTRE

9 gennaio 2026

La sicurezza dei piccoli: prevenzione degli incidenti domestici

16 gennaio 2026

Disostruzione delle vie aeree e nozioni di primo soccorso

23 gennaio 2026

Babywearing

6 febbraio 2026

Il sonno e la famiglia prima e dopo la nascita

13 febbraio 2026

È nato un bebè: i cambiamenti nella coppia

20 febbraio 2026

L’igiene del neonato a 360°

6 marzo 2026

Mamma che latte!

13 marzo 2026

Latte, pappa, coccole (svezzamento e autosvezzamento)

20 marzo 2026

Ciao mamma, io sto crescendo.

