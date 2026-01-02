C’è anche il cremonese Giacomo Ghisani, attuale economo diocesano della Diocesi di Cremona dopo una lunga carriera nei Media vaticani, nel rinnovato Consiglio di amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presieduto dal rettore Elena Beccalli. A renderlo noto è il sito della Diocesi.

Ghisani è uno dei dieci nuovi membri nominati dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori (ente fondatore dell’Ateneo) che entrano a far parte del board per il quadriennio 2026-2029.

Oltre a Giacomo Ghisani, gli altri nuovi membri sono: Francesca Bazoli (presidente della Fondazione Brescia Musei e della Editrice Morcelliana); Matteo Giuseppe Cabassi (amministratore delegato di Brioschi Sviluppo Immobiliare); Carlo Cimbri (presidente Unipol Assicurazioni); Carlo Maria Gallucci Calabrese (vice rettore dell’Universitat Ramon Llull di Barcellona); Sergio Gatti (direttore generale di Federcasse); Giorgio Gobbi (direttore della sede di Milano di Banca d’Italia); Victor Massiah (presidente della Fondazione Accademia Teatro alla Scala); Salvatore Nastasi (presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori e della Fondazione Cinema per Roma); Nando Pagnoncelli (presidente di Ipsos Italia).

In qualità di membri eletti dai professori di prima e di seconda fascia entrano nel nuovo CdA le docenti dell’Ateneo Monica Amadini, Ivana Pais e Ketty Peris.

Nella rinnovata governance dell’Università Cattolica figurano anche il rappresentante della Santa Sede mons. Angelo Vincenzo Zani (archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa); il rappresentante dell’Azione Cattolica Italiana Giuseppe Notarstefano; il rappresentante del Governo italiano Massimo Rubechi (capo di Gabinetto del Ministero dell’Università e della Ricerca).

Il CdA sarà completato con la designazione del rappresentante della Cei.

Per la prima volta, il Consiglio di Amministrazione è integrato anche da un componente eletto dai rappresentanti degli studenti: Andrea Rovati.

GIACOMO GHISANI: BIOGRAFIA

Giacomo Ghisani, cremonese classe 1969, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense, ha iniziato la sua attività professionale alla Radio Vaticana, l’emittente radiofonica della Santa Sede, nel 1997, assumendo nel 2004 il ruolo di capo degli Affari legali e delle Relazioni internazionali e diventandone nel 2016 Legale Rappresentante.

Dal 2010 al 2015 è stato anche consigliere di amministrazione del Centro Televisivo Vaticano. Nel 2015, a seguito della riforma del sistemo comunicativo della Santa Sede voluta da Papa Francesco, ha assunto l’incarico di vicedirettore generale della Direzione per gli Affari generali del Dicastero per la Comunicazione. Dal 2018 al 2024 è stato anche membro del Executive Board dell’Eurovision-European Broadcasting Union.

Dal marzo 2024, rientrato a Cremona, è stato nominato direttore del Segretariato per le partecipazioni e per gli affari giuridici e gestionali della Curia di Cremona dal vescovo Antonio Napolioni che, nel marzo 2025, l’ha voluto come nuovo Economo diocesano (in carica dal 1° settembre 2025). Dal 2024 è inoltre membro del Consiglio superiore di coordinamento della Pontificia Università Lateranense.

Il suo servizio in diocesi era iniziato già nel 2018, quando ha assunto l’incarico di presidente del Consiglio di amministrazione della società editrice diocesana TeleRadio Cremona Cittanova, che tutt’ora continua a ricoprire.

